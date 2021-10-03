تموين بني سويف: 7.5% زيادة في اسطوانات البوتاجاز استعدادًا للشتاء

أكد المحاسب حسن القماش مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف انه مع اقتراب الموسم الشتوي وبرودة الطقس يتم زيادة ضخ اسطوانات البوتاجاز بنسبة 7.5% مقارنة بالموسم الشتوي لتوفير احتياجات المواطنين من غاز البوتاجاز للاستخدامات المنزلية لتصل إجمالي عدد الاسطوانات التي يتم استهلاكها شهريا نحو 989 ألف اسطوانة.

اسطوانات البوتاجاز

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف في تصريح خاص لـ"الدستور" إن تعبئة اسطوانات البوتاجاز الخاصة للأنشطة التجارية والاستخدامات المنزلية يتم من خلال مصنعي تعبئة الغاز الصب المستخدم في انتاج غاز البوتاجاز، لافتًا إلى أن هناك أرصدة احتياطية من غاز البوتاجاز متوفرة في مصانع التعبئة وفي مستودعات البوتاجاز المنتشرة على مستوى المحافظة لتغطي الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدير عام إدارة التجارة بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف أن هناك متابعة ومرور على مستودعات البوتاجاز للتأكد من توفير اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالأسعار الرسمية وعدم وجود سريحة أو باعة جائلين أو بيع اسطوانات البوتاجاز من خلال المستودعات بأسعار أزيد من الأسعار الرسمية .

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف إنه في حالة وجود مخالفات يتم تحرير محاضر بالمخالفات واحالتها الى النيابه العامه للاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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وأشار مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة بني سويف إلى أن الهدف من زيادة الكميات من اسطوانات البوتاجاز خلال الموسم الشتوي يرجع إلى زيادة معدلات الاستهلاك بنسبة تزيد 40% مقارنة باستهلاك البوتاجاز في الموسم الصيفي بسبب تشغيل السخانات بغاز البوتاجاز التي تقوم على تسخين المياة للاستخدامات المنزلية فضلًا عن استهلاك أنابيب البوتاجاز بهدف التدفئة في مزارع الدواجن خلال فترة الشتاء رغم برودة الطقس.