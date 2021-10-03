اجتماع لبحث ترتيبات حصر الأسرى السودانيين في شمال سوريا

بحثت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، اليوم، مع لجنة الأسرى السودانيين بشمال سوريا، سير الترتيبات والإجراءات التي تقوم بها اللجنة في حصر فئات الأسرى من الشباب والنساء والأطفال في مناطق الشمال السوري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بسوريا لضمان عودتهم للسودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي مساء اليوم، أن اللجنة أشادت بالدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية في ملف الأسرى السودانيين بشمال سوريا، معربة عن أملها في بذل مزيد من الجهود حيال هذا الشأن.

وأعربت المهدي عن شكرها وتقديرها للجنة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها، مؤكدة استعداد الوزارة للاضطلاع بدورها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان عودة الأسرى إلى السودان.