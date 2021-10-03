الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجامعة العربية تراقب الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقى

السفير د. سعيد أبو
السفير د. سعيد أبو علي -العراق

أعلنت جامعة الدول العربية، مساء اليوم، أنه في ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقا من حرصها لدعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها، وجه  الأمين العام للجامعة بإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية برئاسة السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة لمراقبة الانتخابات النيابية في جمهورية العراق والمقرر إجراؤها في 10 أكتوبر 2021.

وأضافت الجامعة في بيان صادر عن الأمانة العامة، ففد وصلت البعثة إلى جمهورية العراق بتاريخ 3 أكتوبر 2021 لتشارك في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة العراقية والمعايير الدولية.

وتابعت: «ستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع المراقبين على مدار يوم الاقتراع؛ حيث ستصدر البعثة بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية المراقبة، وستصدر تقريرها النهائي المتضمن ملاحظتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، ورفعه إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإرساله إلى الجهات المعنية في جمهورية العراق». 

الإنتخابات التشريعية العراق أمين عام جامعة الدول العربية مراقبين أحمد أبوالغيط إرسال بعثة

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حديقة الأسماك

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