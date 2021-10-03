الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة و8 اتفاقيات دولية

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب جلساته العامة، غدا الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب. 

ويناقش مجلس النواب غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينص على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الاعاقة. 

كما يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن عدد من الاتفاقيات الدولية وهي كالتالي:

1) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021. 

2) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021.

3) طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021.

4) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021، والصــادر بهــا قـرار رئيـس جمهـوريـة مصـر العربية رقم 325 لسنة 2021.

5) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021.

6) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021.

7) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021.

8) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021.

مجلس النواب ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي اتحاد رئيس مجلس النواب الاشخاص ذوي الاعاقة اتفاقيات دولية لتعاون الدولي قطاع الكهرباء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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