«التعليم العالى» تحذر: شهادة التطعيم شرط دخول الجامعات ومدن الطلاب

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة أتاحت أكثر من 300 نقطة تطعيم في الجامعات بلقاحات كورونا، مع انتشار فرق التوعية، إضافة إلى إتاحة وزارة الصحة إمكانية تطعيم طلاب الجامعات عبر مراكز الشباب، مؤكدًا أن العملية التعليمية ستكون بشكلها النظامي التقليدي.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الجامعات ستشترط تقديم الطلاب شهادة التطعيم للحضور بالجامعة أو الإقامة بالمدن الجامعية.

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