«الآثار»: ترميم تماثيل 80 ميدانًا في المحافظات الفترة المقبلة

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إنه تم البدء في المرحلة الثانية من مبادرة ترميم تماثيل الميادين والحدائق بالمحافظات، موضحة أن المبادرة كانت تستهدف إظهار التماثيل التي تزين ميادين المحافظات والمدن وتنظيفها وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن المبادرة تتم من خلال مرممي المجلس الأعلى للآثار، مفيدة بأن عملية الترميم تتم بأساليب حديثة جدًا ومتابعة من قبل المجلس الأعلى للآثار.

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