اعتماد وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج قبل ديسمبر المقبل

كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحادين المصرى والأفروآسيوى للتأمين، عن أن وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج سيتم العمل بها قبل نهاية العام الجارى، وذلك عقب اجتماع الجمعية العامة لـ«مجمعة شركات التأمين»، المقرر أن يكون قبل حلول ديسمبر المقبل.

وقال: «نجهز لعقد الجمعية العامة لمجمعة شركات التأمين، تمهيدًا للموافقة على إصدار الوثيقة، المزمع أن يكون خلال أكتوبر الجارى أو نوفمبر المقبل»، واصفًا وثيقة التأمين هذه بأنها خدمة كبيرة للغاية تقدمها وزارة الهجرة، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للمصريين فى الخارج، معتبرًا أنها تنهى أزمة نقل جثامين المتوفين من المصريين فى الخارج إلى وطنهم الأم، بما يسهم فى حفظ كرامتهم.

وأوضح أن هذه التغطية الجديدة التى تقدمها شركات التأمين تتيح للمصرى فى الخارج تعويض أسرته بمبلغ جيد جدًا من المال، حال وفاته، بالإضافة إلى نقل جثمانه بطريقة تحفظ كرامته، مضيفًا: «كنا دائمًا ننادى بهذه الوثيقة».

ووجه الشكر لكل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للموافقة على إصدار الوثيقة وتوقيع بروتوكول تعاون فى هذا الإطار، خلال مؤتمر أقيم فى مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، بحضور عدد كبير من رؤساء شركات التأمين فى مصر وخارجها، ووزيرى المالية والهجرة، إلى جانب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وتطرق «الزهيرى» إلى ملف «التأمينات الإجبارية»، التى سيتم العمل بها عقب إصدار قانون التأمين الجديد، مطلع العام المقبل، معتبرًا أنها تخدم المواطن، لأنه لن يدفع أقساطًا، بل سيتم تحميل هذه المبالغ على الجهات الأخرى التى سيتعامل معها، مثل الأطباء والمولات التجارية والمسارح والاستادات، بما يسهم فى تحقيق مصلحة المواطن، وزيادة الأقساط لدى شركات التأمين، وزيادة الوعى التأمينى.

وشدد على أن نجاح الدولة المصرية فى تحقيق استقرار البلاد أسهم فى جذب استثمارات أجنبية جديدة بقطاع التأمين، ونمو حجم الأقساط لشركات التأمين بنسبة ١٥٪، لافتًا إلى أنه من المستهدف الوصول بمساهمة صناعة التأمين فى الناتج القومى إلى ٣٪.

وتوقع ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التى ستضخ رءوس أموال جديدة فى قطاع التأمين المصرى، واصفًا نجاح الدولة فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، فى العديد من القطاعات وليس فقط فى التأمين، بأنه نجاح عظيم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.