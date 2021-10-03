منظمة التعاون الاقتصادى: تحولات كبرى فى قطاع المشروعات الصغيرة بمصر

أشادت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالسياسات التى تتخذها الحكومة لتحسين أداء الاقتصاد المصرى، عبر المشروعات القومية العملاقة والمدن الصناعية الجديدة.

وأشارت المنظمة، فى تقرير لها، إلى حدوث تحولات اقتصادية مهمة فى مصر، خاصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مؤكدة أن هذا القطاع له دور كبير فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لأى دولة، فضلًا عن دوره المهم فى خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل مناسبة للشباب والنساء.

وذكرت أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، التى أثرت على اقتصاديات عدد كبير من الدول، وأبرز هذه الإجراءات إصدار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا رقم ١٨٧ بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٠ يسمح للشركات الصناعية العاملة فى المناطق الحرة، بإعادة توجيه إنتاجها نحو الإنتاج الصحى باستخدام خطوط الإنتاج الموجودة لمدة ٦ أشهر، مع منح المشروعات الجديدة أيضًا ترخيصًا مؤقتًا لمدة ٦ أشهر للعمل، دون الحاجة إلى امتثال للإجراءات العادية إذا تم فعلًا تثبيت خطوط الإنتاج.

ولفتت إلى أن مصر اتخذت تدابير مالية لتحرير الضغط على بعض الصناعات ودعم الأنشطة الاقتصادية، حيث تم الإعلان عن تخفيض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للصناعات الثقيلة وتجميد أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى لمدة ٣ سنوات على الأقل من منتصف مارس ٢٠٢٠، مع إعفاء المستثمرين بشكل دائم من ضريبة أرباح رأس المال على معاملات سوق الأسهم.

من جانبه، توقع البنك الدولى أن تستعيد مصر معدلات النمو الاقتصادى خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، على النحو الذى كانت عليه قبل ظهور جائحة كورونا، وذلك بسبب خطتها فى تلقيح أكبر عدد من المواطنين.

وتعكف مجموعة البنك الدولى حاليًا على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر، لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية معها للسنوات بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٦، وسيكون محور التركيز الأساسى لهذه الدراسة هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعى والاقتصادى. وسيتناول الإطار الجديد الأولويات التى تم تحديدها فى تلك الدراسة، وفى الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية، وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصرى على جنى ثمار صبره وتحمله طوال سنوات الإصلاح الاقتصادى.