مكتبة الإسكندرية تعكف على رقمنة مجلدات محاكمات تيار الإسلام السياسي لصلاح عيسي

قال الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تعكف الآن على رقمنة مجلدات محاضر محاكمات تيار الإسلام السياسي التى قام بجمعها المؤرخ صلاح عيسي قبل رحيله؛ وقامت بإهدائها الكاتبة الصحفية أمينة النقاش زوجة الكاتب الراحل إلى المكتبة منذ 3 سنوات، وذلك لتقديمها إلى الباحثين والصحفيين عبر موقع ذاكرة مصر المعاصرة الصادر عن مكتبة الإسكندرية.

وأضاف "سليمان" لـ"الدستور"، أن المجلدت تشمل محاضر محاكمات تيار الإسلام السياسى منذ عشرينيات القرن الماضى، إضافة إلى مقالات للمؤرخ الراحل يتم رقمنتها الآن ووضعها على الموقع الإلكتروني حتي تصبح متاحة مجانًا للجميع، مشيرًا إلى أن سبب تأخر نشر المجلدات التى أهدتها الكاتبة أمينة النقاش يعود إلى بعض الأزمات السابقة التى تعرض لها قطاع المشروعات بالمكتبة، والتى تم الانتهاء منها حاليًا، حيث من المقرر رقمنة كل الوثائق المهداة إلى مكتبة الإسكندرية.

مشروع ذاكرة مصر المعاصرة هو محاولة لإنشاء أكبر مكتبة رقمية للمواد ذات القيمة الثقافية والتاريخية المتعلقة بتاريخ مصر المعاصر، بداية من محمد على فى 1805 ونهاية بعهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 1981.

وتم جمع ورقمنة المادة من مجموعات المكتبات الخاصة بكبار السياسيين، والكتاب المصريين، كما تم الحصول على مواد من مؤسسات ومجموعات خاصة عديدة متعلقة بتاريخ مصر المعاصر خلال المائتى عام الماضية؛ إضافة الى الأرشيف التاريخي لمكتبة الإسكندرية.