مصريات يتألقن بـ«السكوتر» على طريق السويس: بنزيد كل يوم

سلطت وكالة «شينخوا»، الصينية، الضوء على مبادرة أطلقتها مصريات لتشجيع نظرائهن على قيادة الدراجات البخارية بمختلف أنواعها، خاصة «السكوتر»، وتنظيمهن رحلة لمسافة ٣٠ كم، على الطريق السريع بين القاهرة والسويس.

وذكرت الوكالة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن «مجموعة من السيدات المصريات اخترن تحدى قيادة الدراجات النارية للتعبير عن حبهن للمغامرة والسرعة، وإيصال رسالة مفادها أن النساء يمكنهن ركوب هذه الدراجات تمامًا مثل الرجال».

ونشرت الوكالة مجموعة من الصور لعشرات السيدات المصريات من مختلف الأعمار وهن يقدن «سكوتر»، ضمن رحلة على طريق القاهرة- السويس لمسافة ٣٠ كم، فى مهرجان نسائى للهواة استمر يومًا واحدًا.

وقالت ولاء زهير، منظمة الحدث التى تملك أكاديمية لتدريب النساء على قيادة الدراجات البخارية، إنها تهدف إلى جلب عدد كبير من السيدات لقيادة هذه الدراجات بسهولة كما يفعل الرجال.

وأضافت: «نريد أن نوحد النساء لأجل الصداقة والتضامن، من خلال ركوب الدراجات البخارية على الطريق، وكسر المحرمات ودعم حواء فى استخدام هذه الدراجات كوسيلة من وسائل المواصلات».

وكشفت عن أن عدد سائقات الدراجات البخارية يتزايد بشكل يومى، خلال الآونة الأخيرة، فى ظل وجود المزيد من الفتيات المستعدات لخوض هذه التجربة، معتبرة أن الحدث الذى نظمته يعزز فكرة أن «المرأة لديها القدرات العقلية والجسدية التى تؤهلها لامتلاك وركوب سكوتر».