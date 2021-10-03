الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هل يؤثر إعصار شاهين على مصر؟.. خبراء الأرصاد يجيبون

اعصار شاهين
اعصار شاهين

أعلنت الحكومة العمانية، الأحد، تعطيل العمل يومي الأحد والاثنين جراء إعصار شاهين الذي ضرب السواحل العمانية اليوم، وهو إعصار مداري من الدرجة الأولى، وحددت الحكومة العمانية مراكز إيواء، وتفعيل خطة الطوارئ الوطنية.

ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدد من المشاهد الصادمة للإعصار حيث امتلئت الشواطئ بأسماك ألقى بها الإعصار على الشواطئ، إضافة إلى مشاهد لغرق الطرقات والسيارات، ووصفها المتابعين بأنها بمثابة "زلزال" وليست عاصفة.

هيئة الأرصاد المصرية

إلا أن ما شغل المتابعين المصريين هو مدى تأثر مصر بالاعصار، وهو ما حاولت هيئة الارصاد الجوية نفيه.

وقالت هيئة الأرصاد المصرية، في توقعات لها نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن آخر رحلة العاصفة "شاهين" باليابسة ستكون قرب ولاية "السويق"بسلطنة عمان، إلا أن بعض النماذج أشارت إلى أن بقايا إعصار شاهين سيمر بالجزء الجنوبي للإمارات.

يقول د.محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد الجوية إن العاصفة بدأت كمنخفض مداري، لكن بسبب الدخول إلى عمق المسطحات المأئية مرتفعة الحرارة والرطوبة، تسبب في إشباع المنخفض بالرطوبة والطاقة التى حولت المنخفض إلى إعصار من الدرجة الأولى.

تأثر مصر 

أضاف شاهين أن الإعصار لن يؤثر على الأراضي المصرية بأي صورة ولن تقترب من الحدود المصرية بأي شكل من الأشكال، ولن تشهد مصر أي اضطراب في الأحوال الجوية خلال العاصفة أو بعدها، إذا يقف تأثير الإعصار على سلطنة عمان والإمارات وأجزاء من شرق السعودية.

أوضح شاهين أن الإعصار يؤثر بشكل مباشر على المناطق الساحلية المطلة على خليج عمان سواء في سلطنة عمان أو الإمارات، وينتج عن ذلك أمطار غزيرة وفيضانات وتصل كميات الأمطار من 200 - 400 ملل، وتنخفض هذه الكميات في المناطق الداخلية من سلطنة عمان والإمارات، حيث تتأثر المناطق الداخلية وخاصة الجبلية بكميات أمطار ليست غزيرة، وتبلغ سرعة الرياح ما بين من 65-80 عقدة لـ130 إلى 150 كم/ الساعة ما يتسبب في ارتفاع الأمواج على السواحل العمانية وبعد سواحل الإمارات إلى ما يقرب من 8-10 أمتار.

إعصار شاهين سلطنة عمان مصر هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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