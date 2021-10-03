طرح حلاوة المولد في معرض «أهلاً مدارس» ببني سويف

أكد حسن القماش، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين بني سويف، أن معرض (أهلاً مدارس) الرئيسي بالمحافظة يستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري بتخفيضات تصل ما بين 40- 50% مقارنة بمثيلتها فى الأسواق المحلية.

قال القماش، لـ"الدستور"، إن إجمالي العارضين في المعرض الرئيسي بالمحافظة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بلغ 15 عارضًا تحت رعاية مجلس الوزراء يقوم بطرح المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية والملابس المدرسية والأحذية وغيرها من احتياجات الأسرة المصرية.

وأوضح مدير عام التجارة الداخلية بتموين أن جميع الإدارات التموينية التابعة لمديرية تموين بني سويف تقوم بعمل معارض فرعية، بالتنسيق مع المكتبات الكبرى في كل مدينة لطرح المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية بأسعار مخفضّة تتراوح بنفس أسعار المعرض الرئيسي ما بين 40- 50% وهذه التخفيضات تصب لصالح المستهلك والمواطن المصري ومراعاة لمحدودي الدخل والبعد الاجتماعي للمواطنين.

أضاف أن استمرار تلك المعارض حتى نهاية أكتوبر ليتم طرح حلاوة المولد النبوي في معارض أهلاً مدارس بمناسبة حلول ذكرى المولد وفرصة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم في هذه المناسبة الدينية.

أوضح مدير تموين بني سويف أنه يتم متابعة المعرض يوميًا من خلال مفتشي التموين والتجارة الداخلية؛ للتأكد من الأسعار والتخفيضات والمواصفات القياسية للسلع المعروضة، لافتًا إلى أن استمرار المعرض الرئيسي إلى أطول فترة ممكنة تصل إلى نهاية الشهر الجاري هو فرصة للمواطنين لشراء جميع المستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار مخفضة تتناسب مع أولياء الأمور لشراء مستلزمات ابنائهم في المدارس والجامعات.