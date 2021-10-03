الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملكة إليزابيث تخصص ملايين لإنقاذ نجلها من قضية الاعتداء الجنسي

الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن الملكة اليزابيث الثانية ستنفق ملايين الجنيهات الاسترليني لتمويل معركة نجلها الأمير أندرو ضد مزاعم الاعتداء الجنسي.
ويواجه دوق يورك دعوى قضائية في نيويورك من قبل فيرجينيا جوفري ، البالغة من العمر الآن 38 عامًا تزعم فيها أنه اعتدى عليها جنسياً في ثلاث مناسبات منفصلة عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها - في لندن ونيويورك وفي جزيرة الملياردير جيفري إبستين في الكاريبي.
ونفى أندرو البالغ من العمر 61 عاما باستمرار هذه المزاعم.
وأوضحت الصحيفة أن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا وافقا على دفع تكاليف الدفاع القانوني عن الدوق العام الماضي بعد وقت قصير من مقابلته الكارثية على بي بي سي نيوزنايت.
وتابعت أن الملكة ستحصل على الأموال من حوزة دوقية لانكستر الخاصة بها.
ويقال إن رجال البلاط الملكي يتوقعون أن تصل تكلفة الدفاع عن الأمير إلى الملايين مع استمرار الدعوى المدنية ضد أندرو لأشهر أو حتى سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن الأمير أندرو يخطط "للخروج لمحاربة" قضية فيرجينيا جوفري للاعتداء الجنسي حيث يخطط فريقه القانوني لـ "التدقيق في التناقضات في دعواها القضائية" أثناء تعيينه لمحامي هوليوود.

وتم تعيين ليرنر من شركة Lavley Singer التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها - وهي شركة محاماة رفيعة المستوى تشتهر بإخفاء المشاكل القانونية للمشاهير، من اجل الدفاع عن الامير.
وفي اليوم نفسه، قالت محامية فيرجينيا روبرتس، إن عائلة رجل الـعمال إبستين وافقت على الكشف عن تفاصيل تسوية سرية بين فيرجينيا وبين إبستين - والتي يقول الدوق إنها يمكن أن تحميه من المسئولية.

وفي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، ادعى اندرو أنه لا يتذكر لقاءه مع روبرتس، وهي الآن تبلغ من العمر 38 عامًا وأم لثلاثة أطفال تعيش في أستراليا وتشتهر باسمها المتزوج، فيرجينيا جوفري.

الملكة اليزابيث الأمير أندرو اغتصاب اعتداء جنسي قضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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