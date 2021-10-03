«أخويا خاطفني وعايز صاحبه يغتصبني».. النيابة تسمع لأقوال شهود واقعة خطف دكتورة جامعية بالدقهلية

استمعت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية لأقوال شهود واقعة خطف شخص لشقيقته بمساعدة صديقه ومحاولة تصويرها عارية وابتزازها، لتتنازل عن ميراثها الشرعي.

وأوضح الشهود أنهم سمعوا صراخ فتاة ومقاومتها لشابين داخل سيارة بأرض فضاء على الطريق الدائري بمدينة المنصورة فتوجهوا نحو السيارة لمحاولة لإنقاذ الفتاة وضبط الشابين.

وأضاف الشهود أن الفتاة ألقت بنفسها خارج السيارة وهي مقيدة اليدين ومكممة الفم ومجردة من ملابسها السفلية.

وتمكن الشهود من ضبط المتهم وتحرير الفتاة ونزع اللاصق الطبي عن فهمها، لتصرخ: «أنا مخطوفة.. أخويا خاطفني وعايز صاحبه يغتصبني ويصورني».

وقررت النيابة العامة بالدقهلية حبس شخصين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهام أستاذة جامعية لشقيقها باختطافها بمساعدة صديقه لتصويرها في أوضاع مخلة، لابتزازها بتلك الفيديوهات وإجبارها على التنازل عن حقها الشرعي في الميراث.

وتقدمت «إسراء.ا» أستاذة جامعية ببلاغ تتهم شقيقها وصديقه باختطافها بعد أن استدرجها بحجة عمل تنازل لها في الشهر العقاري لكي تحصل على ميراثها، إلا أنها فوجئت به يتوقف على الطريق ودخل بالسيارة في أرض فضاء، وربط يديها، وبدأ في تحريض صديقه للتعدي عليها جنسيا لكي يصورها في وضع مخل ويهددها بما صوره، كما بدأ في نزع ملابسها عنها، حتى وصلت أصوات استغاثتها إلى المارة الذين توقفوا وأنقذوها وأبلغوا شرطة النجدة التي حضرت، وألقت القبض على أحد المتهمين قبل أن تتمكن مباحث قسم شرطة أول المنصورة من القبض على المتهم الثاني.