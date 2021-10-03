«رموه في الزبالة».. إنقاذ مشرد بلا مأوى ونقله إلى دور رعاية

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أنه تمت الاستجابة للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن حالة شخص موجود بالقمامة.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أنه بالحديث معه اتضح أنه يدعى «عم رزق» وتزوج من سيدة لديها ولد، ولم يرزق بأطفال وقام بتربية ابن زوجته، إلى أنه تعرض لحادث وأصبح غير قادر على العمل فكان جزأه طرده في الشارع، حيث أخذه ابن زوجته ونقله لأخيه وعاش مع بنت أخيه، وبعد فترة نتيجة وضعه الصحى ومصاريفه المالية تخلت عنه، وقام ابن اخته بوضعه في شوال وألقاه في القمامة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم التعامل معه ونقله للمؤسسة في القاهرة حتى يعود لحالته الطبيعية.