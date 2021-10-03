الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«رموه في الزبالة».. إنقاذ مشرد بلا مأوى ونقله إلى دور رعاية

شخص بلا مأوى
شخص بلا مأوى

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أنه تمت الاستجابة للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن حالة شخص موجود بالقمامة.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أنه بالحديث معه اتضح أنه يدعى «عم رزق» وتزوج من سيدة لديها ولد، ولم يرزق بأطفال وقام بتربية ابن زوجته، إلى أنه تعرض لحادث وأصبح غير قادر على العمل فكان جزأه طرده في الشارع، حيث أخذه ابن زوجته ونقله لأخيه وعاش مع بنت أخيه، وبعد فترة نتيجة وضعه الصحى ومصاريفه المالية تخلت عنه، وقام ابن اخته بوضعه في شوال وألقاه في القمامة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم التعامل معه ونقله للمؤسسة في  القاهرة حتى يعود لحالته الطبيعية.

التضامن القاهرة وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي دور الرعاية وحدات متنقلة بلا مأوى

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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