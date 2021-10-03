هل يقترب إعصار شاهين من مصر؟

قال محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن إعصار شاهين هو مداري يتكون في المحيط الهندي وينتهي فيه، وعبارة عن منطقة ضغط جوي منخفض مع رياح حلزونية تدور عكس عقارب الساعة.

وأضاف محمد على فهيم: تسبب الإعصار في كوارث طبيعية ضربت السواحل العمانية ويهدد السواحل القريبة، مؤكدا أن الأعاصير لها مناطق محددة في العالم وتزيد فرص حدوثها في المحيطات المفتوحة.

وأوضح أن إعصار شاهين يحدث سنويًا في المحيط وينتهي أيضًا وليس من الأعاصير القوية، لكن التغيرات المناخية غيرت مسار الإعصار وحجمه وأحوال الطقس المعتادة، مؤكدا أن الدولة المصرية بعيدة تماما عن مخاطر الإعصار.