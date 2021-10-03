إزالة 748 تعدي على أراضي الدولة بنطاق مراكز ومدن وقرى الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار أعمال حملات الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية.

وأوضح «مختار» أنه تم تنفيذ إزالة 35 حالة تعدي بالمباني بمساحة 2795 م2 بمراكز ميت غمر ومنية النصر وطلخا تابعة لولاية الصرف والنيل وبذلك يصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات للتعديات على مستوى المحافظة 748 حالة تعدي منذ بدء أعمال حملات الموجه المشار إليها في مرحلتها الأولى منهم 674 حالة تعدي بالمباني بمساحة 47336 م2 وعدد 74 زراعة بمساحة 18 سهم 3 فدان بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تابعت بشكل يومي أعمال التنفيذ للعمل على تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.