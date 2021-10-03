الأحد 03 أكتوبر 2021
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استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

نتيجة تنسيق الثانوية
نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021

لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني يبحث عنها كثير من طلاب القسم العلمي والأدبي وذويهم حيث تكون نتائج التنسيق متاحة على بوابة الحكومة المصرية للتنسيق فور الإعلان الرسمي عنها، كما كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، تفاصيل الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر في محافظة القاهرة وباقي الأقاليم بجميع أنحاء محافظات مصر “بحري وقبلي”. 

تنسيق الأزهر 2021

وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة، يعلن نتائج تنسيق الطلاب الخاصة بالقبول في كليات بالقاهرة وباقي الأقاليم بمحافظات الجمهورية للعام الدراسي 2021- 2022، يوم الأحد القادم، أو الاثنين على أقصى تقدير، بخصوص معرفة الطلاب نتائج التنسيق، كما أنه يوجد انخفاض في تنسيق الكليات من 5:4%، حيث تبحث حاليا توحيد التنسيق الخاص بالقبول في الكليات الموجودة بمحافظة القاهرة الكبرى ونواحي الأقاليم بالنسبة لكليات القمة، مثلما تم في العام الماضي. 

 لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني

وكان موقع التنسيق الإلكتروني أنهى عمليات التسجيل عليه يوم الخميس، وذلك بعد أن تم مد عمليات التسجيل وفتح باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للصف الثالث الثانوي الأزهري، للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، ويستطيع جميع الطلاب معرفة نتيجة التنسيق فور إعلانها عبر الرابط التالي: tansik.egypt.gov.eg

بوابة الحكومة

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الأزهر


لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني والأوراق المطلوبة للتقديم من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية ويمكن معرفة نتائج التنسيق من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  تتلخص الأوراق المطلوبة فيما يلي:-

  • أولا: إحضار أصل شهادة الصف الثالث الثانوي الأزهري، وواضح به المجموع الحاصل عليه الطالب/ة، وأرقام ونسبة مئوية، بالإضافة إلى وجود ثلاثة صور ضوئية منها.
  • ثانيا: إحضار أصل شهادة الميلاد "كمبيوتر" + ثلاثة صور ضوئية لها.
  • ثالثا: إحضار بطاقة (سته جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب " للشباب فقط"
  • رابعا: إحضار صور شخصية حديثة أربعة في سته.
  • خامسا: إحضار صورة بطاقة الرقم القومي “البطاقة”.
  • سادسا: إحضار بطاقة الترشيح للكلية المرشح لها الطالب/ة.
  • سابعا: وجود ملف بلاستيكي

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وبعد معرفة تفاصيل نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية 2021،  فإنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في مصر 2021- 2022، وفقا للخطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، على أن تكون يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتستمر حتى 16 يونيو 2022. 

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