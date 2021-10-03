مستقبل وطن يطرح أوبريت «مصر حكاية» ويهديه للقوات المسلحة (فيديو)

طرح حزب مستقبل وطن، أوبريت "مصر حكاية"، الذي يهديه للجيش المصري والقوات المسلحة، تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، والذي يشترك فيه عدد من كبار المطربين ومغنيي المهرجانات والفن الشعبي.

ويضم أوبريت "مصر حكاية" المطربين مدحت صالح، ووائل جسار، ومحمد فؤاد، وهشام عباس، مع مطربي المهرجانات عمر كمال، وحسن شاكوش، إلى جانب عدد من مغني الفن الشعبي ومنهم دياب، وأمينة، بالإضافة إلى مي سليم، وياسمين علي.

والأوبريت من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر أنور.