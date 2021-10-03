الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: تثبيت أسعار اللحوم بمحلات الجزارة عند 120 جنيه

محافظ أسوان
محافظ أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام حملة مكبرة برئاسة المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان وبمشاركة المقدم محمد عبد العزيز رئيس مباحث التموين، بجانب مسئولي الطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة للمرور الميداني على محلات الجزارة للتشديد على أصحابها بتثبيت سعر اللحوم عند 120 جنيه للكيلو. 

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أسعار اللحوم بمحلات الجزارة 

وجاء ذلك بناءً على ما تردد عبر وسائل التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " من ارتفاع أسعار اللحوم، و فى ظل النهج البناء والإيجابي الذي تتبعه المحافظة لرصد كافة مطالب وشكاوى المواطنين ووضع الحلول الجذرية لها بما يساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى ومراعاة للظروف الأسرية والمعيشية. 

وشدد محافظ أسوان أن كافة الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحاب محلات الجزارة في حال مخالفة هذه التعليمات من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض وتحقيقًا لمصلحة المواطن الأسوانى التي يجب أن نضعها جميعًا نصب أعيننا بعيدًا عن أي مصالح شخصية. 

كما وجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة قيام أصحاب محلات الجزارة بوضع لافتات توضيحية بالسعر المقرر لكيلو اللحوم لتحقيق الإلتزام الكامل بهذه التسعيرة. 

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أسعار اللحوم بمحلات الجزارة 

وكلف اللواء أشرف عطية بضرورة أن يتوازى مع ذلك مواصلة تنظيم الحملات التفتيشية على الأسواق لمراقبة أسعار كافة السلع الغذائية والأساسية والتأكد من صلاحيتها وجودتها للإستهلاك الآدمي، على أن يتم المواجهة الحاسمة لأي ارتفاع في الأسعار وزيادة المعروضات من مختلف السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من أجل تحقيق السيطرة على الأسعار وبما يلبي احتياجات المواطن الأسواني بالشكل المطلوب. 

 

أسعار مباحث التموين أسوان فيس بوك أسعار اللحوم محافظ أسوان التواصل الاجتماعي الطب البيطري شكاوى المواطنين

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حديقة الأسماك

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