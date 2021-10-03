الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هيئة الأرصاد الجوية توضح آخر تطورات إعصار شاهين 2021

تطورات إعصار شاهين
تطورات إعصار شاهين

حالة من الرعب والخوف سيطرت على عدد من الدول العربية، بسبب إعصار شاهين الذي ضرب البلاد، وقرب من الوصول لذروته، وهذا ما كشفت عنه  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المصري، أن الحالة شاهين أوشكت أن تصل إلى ذروتها خلال ساعات قليلة مقبلة.

وتابعت الهيئة في البيان الصادر عنها اليوم الأحد، أن الحالة اقتربت من الساحل الشرقي لسلطنة عمان، وبدأت بالسلطات بإجلاء السكان الموجودين في المسار المتوقع للعاصفة، مؤكدًة أنه خلال ساعات قليلة تبدأ عين الإعصار بالاصطدام باليابسة، وتؤثر الحالة شاهين بأمطار رعدية غزيرة جدا ورياح عاصفة وعنيفة للغاية قد تصل سرعة هباتها إلى 180 كم /س مؤدية إلى أضرار جسيمة وسيول في بعض المناطق.

 آخر تطورات إعصار شاهين 2021

ومن جانبها أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بسلطنة عمان، عدة تحذيرات بشأن إعصار شاهين، محذرة من وجود أمطار متفاوتة الغزارة إلى غزيرة جدا، تكون رعدية أحيانا وتؤدي إلى فيضان الأودية، مصحوبة برياح شديدة السرعة، نتيجة عبور الحالة المدارية، منوهة إلى أن البحر يكون هائج الموج على السواحل المطلة لبحر عمان، ويتراوح ارتفاع الأمواج بها ما بين 8 لـ12 مترا.

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وأصدرت المديرية تحذيرا رقم 5 تهيب فيه بالمواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، والتشديد على عدم ارتياد البحر خلال فترة الإعصار.

وأضافت الأرصاد الجوية بسلطنة عمان، أن البحر يكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية، إلى محافظة مسندم، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 12 مترا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة، في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج، على باقي سواحل السلطنة.

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ومن جانبها أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بسلطنة عمان، عدة تحذيرات بشأن إعصار شاهين، محذرة من وجود أمطار متفاوتة الغزارة إلى غزيرة جدا، تكون رعدية أحيانا وتؤدي إلى فيضان الأودية، مصحوبة برياح شديدة السرعة، نتيجة عبور الحالة المدارية، منوهة إلى أن البحر يكون هائج الموج على السواحل المطلة لبحر عمان، ويتراوح ارتفاع الأمواج بها ما بين 8 لـ 12 مترا.

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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