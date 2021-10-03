الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس المتهم بخطف شقيقته وتصويرها عارية لابتزازها 15 يومًا

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية حبس شخصين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهام أستاذة جامعية لشقيقها باختطافها بمساعدة صديقه لتصويرها في أوضاع مخلة؛ لابتزازها بتلك الفيديوهات وإجبارها على التنازل عن حقها الشرعي في الميراث.

وتقدمت «إسراء.ا» أستاذة جامعية ببلاغ تتهم شقيقها وصديقه باختطافها بعد أن استدرجها بحجة عمل تنازل لها في الشهر العقاري لكي تحصل على ميراثها، إلا أنها فوجئت به يتوقف على الطريق، ودخل بالسيارة في أرض فضاء، وربط يديها، وبدأ في تحريض صديقه للتعدي عليها جنسيا لكي يصورها في وضع مخل، ويهددها بما صوره، كما بدأ في نزع ملابسها عنها، حتى وصلت أصوات استغاثتها إلى المارة، الذين توقفوا وأنقذوها، أبلغوا شرطة النجدة التي حضرت، وألقت القبض على أحد المتهمين، قبل أن تتمكن مباحث قسم شرطة أولالمنصورة من القبض على المتهم الثاني.

وأوضحت المجنى عليها أمام النيابة أن أخيها طلب منها الذهاب لعمل توكيل لأخذ ميراثها لكنها فوجئت أنه حضر بسيارة بها صديقه، وتوجه صديقه بالسيارة لطريق المنصورة الدائرى وطلب شقيقي منه البحث عن مكان خالٍ من أجل قضاء حاجته، وطلبت منه أن يجري تحليل سكر حتى يتم علاجه إذا كان مريضا.

واستكملت: «نزل السائق من السيارة مع شقيقى وهجموا عليا وأنا فى الكرسى الخلفى وقيدوا يدى بواسطة أفيز بلاستيك وكممنى بلاصق طبى» مضيفة أن شقيقها سرق ذهبها من رقبتها ويديها وأخذ يجردها من ملابسها لتصويرها مع صديقه فى أوضاع مخلة.

وأضافت: «دفعنى شقيقى على كنبة السيارة بعدما خلع ملابسى وطلب من صديقه اغتصابى فصرخت فسمع المارة صراخى وأنقذونى».

وتابعت: «أخويا اللى ربيته والمفروض يستر عرضى كان عايز ينهش عرضى علشان يحرمنى من ميراثى وأخويا الثانى كان على باب شقتي حاول اختطاف طفلي لولا أنى اتصلت به وقلت له إوعى تفتح لأى حد».

وطالبت بحمايتها من شقيقها الأكبر لأنه مازال حرا طليقا وهددها بالقتل هي وطفلها، وقالت: «بخاف أخرج أجيب أكل لى أنا وطفلى ومش بأعرف أنام من الرعب».

الدقهلية المتهم بخطف شقيقته حبس ابتزاز شقيقته

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وائل لطفي

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