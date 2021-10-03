حدد وقتك أمام الشاشة.. نصائح لحمايتك من الصداع النصفي في عصر الزووم

غيّرت جائحة كورونا الحياة التي كن نعيش بها بشكل جذري، من حيث التواصل الاجتماعي، أبرزها استخدام تقنية مقابلات الفيديو عبر الإنترنت التي كانت مقتصرة فيما سبق على استخدامها في أماكن العمل، فأصبحت تستخدم، الآن، في كل شئ تقريبًا بدءًا من اجتماعات العمل دون توقف إلى دروس اليوجا إلى تمارين الأطفال وحفلات العشاء في الويكئند وغيرها.

ولكن قد تكون هذه طريقة سيئة لأولئك الذين يعانون من الصداع النصفي، والذين يصابون بالصداع عند قضاء الوقت أمام الشاشة، وخلال عصر اجتماعات الـZoom، أصبح لا عني من الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر، ولهذا نستعرض فى السطور التالية مجموعة من النصائح لحمايتك من الصداع النصفي، بحسب الموقع الطبي healthline.

تحدث مع طبيبك

عليك التحدث مع طبيب الأعصاب، عندما يكون هناك شئ غير صحيح تشعر به، فإن طبيعة الصداع النصفي يمكن أن تصل إلي ألم شبه مستحيل في بعض الحالات، فمن المهم أن تخبر طبيبك دائمًا بأي تغيير مفاجئ في حالتك.

الاحتفاظ ببعض أدوية الصداع النصفي معك دومًا

يمكنك أن تحمل معك، مسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية، وأدوية الصداع النصفي، التى يمكنك أخذها معك في جميع الأوقات، احتقظ بنسخة منهم في المنزل واحملها معك عند مغادرة المنزل.

حدد وقتك أمام الشاشة

نظرًا لأن وظائفنا ومدرستنا قد انتقلت جميعها عبر الإنترنت، إضافة إلى التجمعات العائلية والحياة الاجتماعية ونشاط المجتمع ومدارس الأطفال، لكن يجب معرفة أن الجلوس أمام الشاشات وقتًا طويلًا يرتبط بالصداع النصفي عند الشباب، فإن الوقت الذي نقضيه أمام الشاشة محفزًا حادًا واضحًا بالنسبة لكثيرين للإصابة بالصداع النصفي.

فيمكنك التحدث مع رئيسك في العمل عن المهلة الزمنية التي يمكنك الحلوس فيها أمام الشاشة، مع الحصول على فترات راحة، في محاولة للسيطرة على صحتك

ارتداء نظارات الصداع النصفي

لسوء الحظ، لا يتمتع جميع أصحاب العمل بالمرونة الكافية، وبالنسبة للكثيرين، فإن النظر إلى الشاشة طوال اليوم من أجل العمل أمر لا مفر منه، وفي هذه الحالة، قد تساعدك نظارات الحساسية ضد الضوء الملون كـTheraSpecs، فإن هذه النظارات ذات العدسات الوردية أو عدسات FL-41، قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن من حساسية الضوء.

أنشطة خالية من الجلوس أمام الشاشات

لمنع نفسك من إرهاق العين، يمكنك استبدال بعض الأنشطة بغيرها بعيدًا عن الشاشات، مثل تحميل الكتب المسموعة، من خلال المنصات الرقميةـ يمكنك الوصول إليها من خلال هاتفم، ما يسهّل الاستماع إليها أثناء أخذ استراحة وقائية من الشاشة.

قضاء وقتًا خارج المنزل

الذهاب إلى الأماكن خارج المنزل، تعد هي أقصى درجات الراحة الخالية من الشاشات، سواء كنت ترغب في التنزه في الجبال أو ركوب الدراجة في مدينتك، أو ممارسة رياضة التجديف، فهي الأنشطة الرائعة لمنع نوبات الصدجاع النصفي، والآمنة بالنسبة لـ COVID.