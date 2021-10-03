«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى استشهاد القديس أونانيوس وأخيه أندراوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد بذكرى استشهاد القديس أونانيوس الأسقف والقس اندراوس أخيه.

وذكر كتاب التاريخ الكنسي المعاصر المعروف باسم كتاب السنكسار، إن في هذا اليوم استشهد القديسان الباران أونانيوس وإندراوس أخاه.

وأضاف: هذان القديسان كانا من أولاد أكابر مدينة اللد . فاتفقا منذ صباهما على أن يترهبا . فقصدا أحد أديرة الشام وترهبا فيه . ثم قصدا القديس الجليل الأنبا مقاريوس ومكثا عنده وتتلمذا له ثلاث سنين ، كانا فيها ملازمين الأصوام والصلوات مع الإتضاع والمحبة فشاع خبر نسكهما . فاختاروا أونانيوس أسقفا واندراوس قسا . فرعيا رعية المسيح أحسسن رعاية .

وتابع: وذللا نفسيهما وجسديهما فسمع بهما الملك الوثني يوليانوس فاستحضرهما وطلب منهما الخروج عن الإيمان بالسيد المسيح ، والدخول في الوثنية . وإذ لم يوافقاه على ذلك عاقبهما بعقوبات كثيرة إلى أن أسلما نفسيهما بيد السيد المسيح له المجد ، ونال كل منهما ثلاثة أكاليل ، واحد لأجل الرهبنة والعبادة والنسك والجهاد ، والثاني لأجل الرئاسة الكهنوتية لحراسة الرعية من الذئاب الإبليسية، والثالث من أجل الشهادة وسفك دمائهما على الأمانة ،المسيحية .

وتكتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال احتفالاتها اليوم الأحد بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله عدة قراءات كنسية على مدار اليوم مثل

العشية:مزامير 32 : 4 - 5 +متى 9 : 18 - 26

باكر: مزامير 33 : 20 - 21 + متى 15 : 21 - 28

قراءات القداس

البولس: 2 كورنثوس 1 : 1 - 14

الكاثوليكون:1 يوحنا 3 : 8 - 12

الإبركسيس:اعمال 9 : 36 - 42

السنكسار: حلول اليوم الثالث والعشرين من شهر توت أول شهور السنة القبطية واستشهاد القديس أونانيوس الأسقف

والقس اندراوس أخيه وتذكار القديسة تكلا وفتح كنيسة العذراء بحارة الروم

الإنجيل: مزامير 27 : 8 - 9

+لوقا 7 : 36 - 50