الأكاديمية العربية للعلوم تحتفل بتخريج 396 طالبًا من 6 دول

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية الأحد، بتخريج 396 خريجًا من دفعة يوليو وسبتمبر 2021، الذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الإدارة والتكنولوجيا، وكلية اللغة والإعلام، وكلية النقل الدولي، واللوجستيات، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية القانون.

ينتمي الخريجون لـ 6 دول: سوريا فلسطين العراق مصر نيجيريا اليمن، ويبلغ عدد الخريجين من كلية الهندسة والتكنولوجيا 124 مقسمين كالآتي 29 من قسم الهندسة الميكانيكية تخصص ميكاترونيكس، 9 من قسم هندسة الإلكترونيات و الإتصالات، و38 من قسم الهندسة المعمارية و التصميم البيئي، 35 من قسم هندسة التشييد والبناء، و13 من قسم هندسة الطاقة الكهربية.كما بلغ عدد الخريجين من كلية الإدارة والتكنولوجيا 119 خريجًا من كلية النقل الدولي واللوجستيات 54 خريجًا، ومن كلية اللغة والإعلام 44 خريجًا ومن كلية القانون 30 خريجًَا.

وفي كلمته أمام الحضور، هنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية الخريجين وأسرهم وأعرب عن فرحته وهو يلتقي بالخريجين من أبناء الأكاديمية فرع القرية الذكية، وشكر ورحب بكل أم وأب عظماء قدموا كل ما لديهم حتي يصل أولادهم الي مثل هذه اللحظة، كما هنأ أيضًا قضاة ومستشارين مصر حماة مصر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء.

وتوجه بالشكر كذلك للكوكبة المتميزة أعضاء هيئة التدريس بالقرية الذكية فهم أساتذة ليس فقط ذوي علم غزير، ولكن هم أب وأم وناصح أمين وأوضح سيادته علي أنه من ست سنوات فقط لم تكن هناك فرع بالقرية الذكية ولم يكن لها اي وجود علي الإطلاق، وهي الآن تخرج الآلاف من الطلاب المتميزين النابغين.



أشار رئيس الأكاديمية الي أن للأكاديمية تستعد اليوم للاحتفال باليوبيل الذهبي حيث إنها بدأت عطاءها من سنة 1972يعني خمسين عاما من النجاح والعطاء والتميز وهي تعد الآن من أفضل إن لم تكن أفضل جامعات مصر والامة العربية، والتي حصلت موخرا علي تصنيف الكيو اس QS كأول جامعة مصرية علي أرض مصر حصلت علي تصنيف خمس نجوم بين الجامعات، وأيضا لديها اعتمادات من أعلي جهات الاعتماد الدولية وشراكات مع كبري جامعات العالم.

وهنأ رئيس الأكاديمية الشعب المصري بذكري انتصارات أكتوبر الذي استطعنا أن ننتصر فيه على أسطورة الجيش الذي لايقهر، وحققنا النصر لمصرنا الحبيبة.