وزير الخارجية يزور روسيا.. ويعقد مشاورات سياسية مع لافروف

يجري وزير الخارجية سامح شكري، زيارة إلى روسيا في إطار الزيارات المتبادلة بين القاهرة وموسكو.

ويتوجه وزير الخارجية، مساء اليوم، إلى موسكو تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، وستعقد مشاورات سياسية بين روسيا ومصر، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري سيلتقي مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الروسي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.