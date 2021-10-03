محلية النواب: اتفقنا على إعادة النظر فى اشتراطات البناء وتجديد التصالح

بعد انتخاب هيئة مكتبها

قال النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنته فور انتخاب هيئة مكتبها اتفقوا على مزيد من تنشيط دور اللجنة والاستمرار على ما كانت عليه في دور الانعقاد السابق من نشاط ملحوظ.

كما دعا نواب اللجنة رئيسها المنتخب المهندس أحمد السجيني، بأن يكون في أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة إعادة النظر في الاشتراطات البنائية، في ظل صعوبة تنفيذها عمليًا وإعاقتها البناء في كل محافظات الجمهورية بعدما طبقت رسميًا.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أن أعضاء اللجنة طالبوا رئيسها كذلك العمل على إعادة تفعيل قانون التصالح وفتح مهلة جديدة لتقديم طلبات التصالح بعدما لم يتمكن عدد كبير من المخالفين من التقدم بطلبات للتصالح، ولم يحقق القانون النتيجة المرجوة منه بشكل كامل لذلك يجب فتح باب التصالح مرة أخرى.

وتابع «شمس الدين»، كما أكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية اليوم عقب انتهاء انتخاب هيئة المكتب أهمية العمل على تنشيط وزارة التنمية المحلية ومواجهة الفساد في المحليات بكل حزم وقوة، باعتبار أن الفساد يهدم ما تحاول القيادة السياسية بنائه في الدولة.

يذكر أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أسفرت عن فوز النائب أحمد السجيني برئاسة اللجنة لدور الانعقاد الثاني بمجلس النواب.

كما فاز كل من النواب محمد الحسينى، ومحمد وفيق بمقعدي الوكالة، والنائب عمرو درويش بمقعد أمين سر اللجنة. وبهذا الشكل تكون هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية كما هي في دور الانعقاد الأول دون تغير

وكان مجلس النواب في جلسته العامة اليوم قد وافق على القوائم النهائية وكشوف اللجان النوعية.

وشرح «جبالي» ما تنص عليه لائحة المجلس والقواعد والشروط الخاصة بإجراء العملية الانتخابية للجان النوعية، وكذلك ضوابط العملية الانتخابية وإجراء الاقتراع، وكذلك عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس السبت، أولى جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بدعوة المجلس بالانعقاد.