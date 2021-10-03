فوز جامعة القناة بمسابقة اللقاء الرياضي الأول بجامعة كفرالشيخ

هنأ الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس بفوز الجامعة بمسابقة اللقاء الرياضي الأول بجامعة كفرالشيخ تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة" المقام فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجارى، وحققت ندي محمود عبدالعزيز أول جامعات دارتس بين جامعات مصر في مهرجان الأسر والرياضي الأول التي تستضيفه جامعة كفرالشيخ.

وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة، ومتابعة عبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب، وياسر عبدالمجيد مدير إدارة الأسر الطلابية.