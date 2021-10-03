محافظ أسوان: البدء فى مشروعات تطوير كورنيش النيل القديم

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم، في بيان، عن البدء في تنفيذ أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل كورنيش النيل القديم "ممشى أهل مصر"، وإنشاء مكتبة مصر العامة، بالإضافة إلى الإسراع في إنهاء كل الملاحظات المتعلقة بتطوير السوق السياحية القديمة بقطاعاتها المختلفة، وأيضًا مشروع تطوير حديقة السلام.

وأكد المحافظ ضرورة بدء العمل في مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بطول 4 كم بدءًا من حديقة فريال وحتى المدخل الشمالي للمدينة، حيث سيضم المشروع إنشاء ممشى علوي وآخر سفلي بمناسيب تدريجية مبهرة، بجانب ممشى زجاجي، وأماكن عامة للجلوس وبرجولات ومحال وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد، موضحًا أنه سيتم بالتوازي بدء العمل أيضًا بمشروع مكتبة مصر العامة، والتي ستقام على مساحة 3400 م2، ويتكلف إنشاؤها نحو 68 مليون جنيه، حيث روعي اختيار موقع متميز للمكتبة وهو أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون وفي مدخل كورنيش النيل ليكون المبنى في استقبال القادمين من مطار أسوان الدولي، لتصبح المكتبة صرحًا ثقافيًا وتنويريًا لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

محافظ أسوان أشرف عطية

وأعطى أشرف عطية توجيهاته بأهمية مراعاة الشكل الجمالي لواجهة المكتبة، بما يتناسب مع الهوية البصرية الطراز المعماري الأسواني، وكذا التجهيزات اللازمة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة، علاوة على ضرورة أن يشمل التصميم تعدد وتنوع الأنشطة الثقافية والفنية والمسرحية والسياحية والترفيهية.

محافظ أسوان أشرف عطية

وكلف المحافظ مسئولي الشركة الوطنية بالانتهاء بشكل كامل من كل الملاحظات التي تم رصدها بالقطاعين الأول والثاني بالسوق السياحية القديمة، على أن يتم بالتوازي البدء في تركيب التندات واليافطات للمحال والبازارات والتي تمت فيها مراعاة توحيد التصميم للون والكتابة والارتفاع للحفاظ على الطابع الأسواني والشكل الحضاري للسوق، وهو الذي يتواكب مع استكمال أعمال التطوير بالقطاعين الثالث والرابع، لا سيما في ظل الحملات المتتالية التي تم تنفيذها على مدار الأيام الماضية واستهدفت إزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطريق العام والباعة الجائلين بالسوق السياحية لإفساح المجال أمام الشركة لسرعة إنجاز المسافة المتبقية على أكمل وجه.