الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: وضع آليات لإزالة كل التعديات على المجارى المائية

طارق رحمي
طارق رحمي

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً لمناقشة آليات إزالة كل التعديات على المجاري المائية، سواء "ترع أو مصارف أو النيل"، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، اللواء محمد بهاء مساعد مدير الأمن، ممثلي "حماية النيل، الري والموارد المائية والصرف الصحي".

وخلال الاجتماع أكد المحافظ، أن التوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية صريحة، وسيتم تنفيذها بشكل حازم وفوري، حيث ستتم إزالة كل التعديات بمختلف أشكالها من "سكني، تجاري، صناعي، زراعي، حكومي"، وذلك بالتنسيق بين جهة الولاية، المحافظة ومديرية الأمن.

وأكد المحافظ، المتابعة مع كل الجهات إزالة أي مخالفات في المهد، كما تنسق المحافظة مع كل الجهات لإزالة التعديات السابقة، حيث استطاعت خلال الموجة  ١٨، إزالة ٩٥٠ حالة، حيث تمت إزالة ٣٧١ مخالفة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 8 أفدنة و١٣ قيراطا و٢٣ سهما، وإزالة ٥٧٩ مخالفة بناء بمساحة ٣٨ ألفا و٧٨٧ متراً، وذلك منذ بدء التنفيذ في 13 /9/ 2021 حتى اليوم.

كما أكد المحافظ أنه لا تهاون مع أي مخالفات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف تتم إزالتها فوراً مع تطبيق القانون بكل حزم، من خلال التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.

محافظ الغربية وضع آليات لإزالة كافة التعديات على المجارى

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وائل لطفي

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