45 جهة بحثية تشارك في مؤتمر «علوم طنطا» بشرم الشيخ

أعلن الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم بجامعة طنطا، اليوم، أن إجمالي الأبحاث العلمية التى شاركت فى مؤتمر جامعة طنطا الدولى للاتجاهات الحديثة فى الكيمياء، بلغ أكثر من 126 بحثًا، رغم الظروف التي يمر بها العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا، والذى نظمته الكلية، تحت رعاية وزير التعليم العالى ورئيس جامعة طنطا.

وأشار الدكتور يحيى عبدالجليل وكيل كلية العلوم للدراسات العليا، إلى أن الأبحاث التى قدمت للمؤتمر هذا العام شارك بها أكثر من 45 جهة بحثية داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن هذه الأبحاث تخدم خطة الدولة الاستراتجية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقال رئيس المؤتمر الدكتور الرفاعى قناوى، إن المؤتمر ناقش خلال فترة انعقاده من 1- 4 أكتوبر الجارى بشرم الشيخ، تطبيقات الكيمياء فى الزراعة والبيئة والطب وعلوم المواد والعلوم الصيدلية.

كما ناقش المؤتمر الاتجاهات الحديثة فى التخصصات الجديدة والبيئية مثل علم البوليمرات والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية، فضلًا عن تطبيقات الكيمياء فى الصناعة والدواء والغذاء والحد من المشاكل البيئية الناتجة عن الاستخدام السيئ للمواد الكيمائية.

ووافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من لؤى أسامة منصور، ودينا مغازى شعيشع بكلية الطب، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من معالى أحمد عبدالمعبود، ورشا أسامة العيسوى، وأحمد فاروق الأعرج، ومروة محمد عاطف، ومحمود إبراهيم الحسانين بكلية الطب، ومرفت رمضان محمد، ومحمد شاكر عبدالواحد بكلية العلوم، وريهام شوقى أحمد، سامح أحمد خاطر بكلية التجارة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من نعمه عطا الله لبيب، ومروة يسن عبدالمنعم، ومحمد أحمد حسن، ومحمد عزالرجال عبدالفتاح، ومروة أحمد العرابى، ونشوى إبراهيم حمودة، وشيماء السعيد شعبان، ومحمود عبد الستار محمد، وأحمد محمد الخولى، ورحاب محمود سالم، ورضوى حلمى شلبى، وإلهام محمود البرقى، ومى أحمد توفيق، وداليا محمد صلاح الدين، وأسماء أحمد الفار، ويمنى جابر حسن، والشيماء محمد عبد الفتاح، حسام الدين يسرى مشعل، وأحمد محمد شفيق، وآية فرج السباعى، وأيمن موسى عامر، ووسام محمود شلبى، ومها صلاح النادى، وأحمد سمير الشيخ، وهبه حمدى زايد، وأحمد خطاب إبراهيم بكلية الطب، وأفنان حمدى صبحى، وحامد عادل إبراهيم، ومحمود أحمد عبدالقوى، وسالى متولى عبدالعظيم بكلية العلوم، ورانيا محروس يوسف بكلية الأداب، وإيمان مأمون على بكلية الصيدلة، ومحمد محمد جمال بكلية طب الأسنان، وعلى عبدالمتعال محرز، وخالد محمد حمودة بكلية الهندسة، ونيفين إبراهيم طايل بكلية الزراعة، وإسلام حسن عامر بكلية التربية النوعية.