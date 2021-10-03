بعد إحالة طلب أحمد سعد.. ما هى اليمين الحاسمة التي تنتظر سمية الخشاب؟

قررت محكمة الأسرة إحالة طلب الفنان أحمد سعد إلى استئناف الإسكندرية، لجلسة حلف اليمين الحاسمة للفنانة سمية الخشاب الأسبوع الأخير لدور الانعقاد من شهر نوفمبر المقبل.

"الدستور" ترصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن اليمين الحاسمة:

-اليمين الحاسمة طبقا لنصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، فقد أقرت فى المادة 114 أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر.

- يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها

- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف

-اليمين الحاسمة بمثابة عمل قانوني وهو عبارة عن ألية يلتجأ إليها أحد أطرف النزاع كآخر حل لإنهاء الدعوى، فيوجهها للطرف المقابل بأن يحلف بأن الحق محل النزاع يعود إليه

- فإذا رفض الطرف أداء اليمين عادت إلى من وجهها إليه، فإن أداها كسب النازلة.

-ودأبت التشريعات على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على الأقارب فروعا وأصولا على حد سواء.

وأقامت الفنانة سمية الخشاب دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على المؤخر الخاص بها والمتعة، على أن يكون المؤخر الموثق بالقسيمة وقدره 500 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

وقدمت سمية لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف، رافضة الصلح.

وقررت محكمة أسرة سيدي جابر بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية إلزام الفنان أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.

وتقدم أحمد سعد بطعن ضد الحكم الصادر لصالح سمية الخشاب، وطلب حضورها بشخصها لحلف اليمين الحاسمة بشأن استلامها قيمة المتعة والمؤخر.