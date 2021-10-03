رياضة الشرقية: تنفيذ ورشة عمل حرفية بعنوان «الحفر على الخشب»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية ( أندية السكان ) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ ورشة عمل حرفية بعنوان (الحفر على الخشب) ضمن خطة نشاط الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وذلك بمركز شباب سماكين الغرب التابع لإدارة الحسينية الرياضية وبمشاركة 20 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن ورشة العمل تناولت التعريف بفن الحفر على الخشب وبداياته وإستخداماته عبر العصور باعتباره أحد الفنون المستوحاة من الفنون الإسلامية، وكذلك توضيح مكانة فن الحفر على الخشب بين الأصالة والحداثة ، لافتاً إلى أنه صاحب الندوة ورشة عمل تم خلالها تنفيذ ما تم شرحه بطريقة عملية لصقل وتنمية قدرات المتدربين.

وكان الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، قد أكد إن المديرية نظمت لقاء ثقافي ديني تحت عنوان “المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية”، وتم بثه مباشرة عبر صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على “فيس بوك”.

عقد اللقاء الثقافي الديني تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الشيخ عبد العزيز يوسف عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة قدم الندوة، وتحدث فيها عن ضرورة التكاتف من أجل بناء المجتمعات ويبين أن المشاركة الفعالة في بناء المجتمع واجب ديني ويوضح أهمية مشاركة المرأة والشباب في بناء المجتمعات.