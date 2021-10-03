القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء في برقية القوات المسلحة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: «في ذكرى يوم خالد من أيام تاريخنا الوطني، يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والذي سيظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة..

لقد جسّد هذا اليوم أصالة شعب مصر وعظمة قواته المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح في سيادتنا على أراضينا، ولا تهاون مع معتدٍ، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة..

وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون استعدادهم الكامل للذود عن الوطن وحماية شعبه والقضاء على أي محاولات للمساس بأمنه واستقراره».

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، بذات المناسبة.