الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الحبيب الجفري: الإنسان ينتصر على الباطل بتشييد بنيان الحق في داخله

الحبيب الجفري
الحبيب الجفري

قال الحبيب علي الجفري، الداعية اليمني ورئيس مؤسسة طابا للدراسات والبحوث، إن الإنسان لكي ينتصر على الباطل، فعليه أن يشيد بنيان الحق في داخله، لأن إقامة الحق في النفس هي القوة التي نستمد منها النصرة على الباطل، كما يجب على المسلم أن يعلم أن الحق هو القوة الحقيقية التي تجعله قويا أمام الجميع.

وأوضح الداعية اليمني عبر صفحته الرسمية، إنه يجب على الفرد تشييد الحق بداخله لكي يستطيع دحر الباطل الذي يحاول البعض نشره بين الناس، و أن حقيقة ما نحتاج إليه هو أن نرى نور الله ساطعًا في إنسانيتنا، وأن السبيل إلى ذلك هو أن نتلقى نور الله بإنسانيتنا لا بأنفسنا.

ويترأس الحبيب علي الجفري مؤسسة "طابا" للدراسات بدولة الإمارات، وكذلك هو المؤسس لساحة "روضة النعيم" للفكر والتراث الصوفي بمصر،  والتي تعد من الساحات الصوفية المعروفة.

وينتمي الجفري لطريقة آل باعلوي اليمنية، وهى إحدى الطرق الصوفية التي تأسست معالمها على يد محمد بن علي باعلوي، ثم كان التجديد لها على يد عبد الله بن علوي الحداد، و بدأت بشكل أساسي في حضرموت، ولها انتشار كبير في بلدان عدة، في دول جنوب شرق آسيا ودول شرق أفريقيا وبعض دول الخليج العربي. المذهب الفقهي الذي عليه الطريقة هو مذهب الشافعي، وأما المذهب العقدي فهو المذهب الأشعري.

الحبيب الجفري ينتصر الإنسان الباطل يشيد بنيان الحق

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

محام: اتهام لاعبين سابقين في الأهلي بالنصب والاحتيال

فيديوهات لـ «إعصار شاهين» في عُمان.. طوارئ ومراكز إيواء

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على كل الأنحاء

مستند استدعاء النيابة لاعبى الأهلى بتهمة «النصب»

البنك الدولى: مصر تحقق مرتبة «مرتفعة» فى مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

منتخب الفراعنة يستأنف مرانه استعدادًا لليبيا

منتدى الشباب المصري الروسي بحضور وزير الشباب والرياضة

انعقاد أولى جلسات الدور الثانى مجلس النواب

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها فى القدس خلال أسابيع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

ظروف استثنائية وصعبة.. عزل أحد الأسرى الستة في «ريمونيم»