الحبيب الجفري: الإنسان ينتصر على الباطل بتشييد بنيان الحق في داخله

قال الحبيب علي الجفري، الداعية اليمني ورئيس مؤسسة طابا للدراسات والبحوث، إن الإنسان لكي ينتصر على الباطل، فعليه أن يشيد بنيان الحق في داخله، لأن إقامة الحق في النفس هي القوة التي نستمد منها النصرة على الباطل، كما يجب على المسلم أن يعلم أن الحق هو القوة الحقيقية التي تجعله قويا أمام الجميع.

وأوضح الداعية اليمني عبر صفحته الرسمية، إنه يجب على الفرد تشييد الحق بداخله لكي يستطيع دحر الباطل الذي يحاول البعض نشره بين الناس، و أن حقيقة ما نحتاج إليه هو أن نرى نور الله ساطعًا في إنسانيتنا، وأن السبيل إلى ذلك هو أن نتلقى نور الله بإنسانيتنا لا بأنفسنا.

ويترأس الحبيب علي الجفري مؤسسة "طابا" للدراسات بدولة الإمارات، وكذلك هو المؤسس لساحة "روضة النعيم" للفكر والتراث الصوفي بمصر، والتي تعد من الساحات الصوفية المعروفة.

وينتمي الجفري لطريقة آل باعلوي اليمنية، وهى إحدى الطرق الصوفية التي تأسست معالمها على يد محمد بن علي باعلوي، ثم كان التجديد لها على يد عبد الله بن علوي الحداد، و بدأت بشكل أساسي في حضرموت، ولها انتشار كبير في بلدان عدة، في دول جنوب شرق آسيا ودول شرق أفريقيا وبعض دول الخليج العربي. المذهب الفقهي الذي عليه الطريقة هو مذهب الشافعي، وأما المذهب العقدي فهو المذهب الأشعري.