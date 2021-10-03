من قصر محمد علي.. انطلاق منتدى الشباب المصري – الروسي (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية، فعاليات منتدى الشباب المصري- الروسي في نسخته الثانية تحت شعار"الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويستمر المنتدى حتى 9 أكتوبر 2021، بحضور أندريه بلاتونوف نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب فى روسيا، وأليكسى تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، ومارات جاتين، مدير البيت الروسى بالإسكندرية، وشريف جاد، رئيس الجمعية المصرية – الاتحاد العربى لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، و الدكتور فتحى طوغان، الأمين العام لجمعية الخريجين ووفد من خريجى الجامعات الروسية والسوفيتية.

منتدى الشباب المصري – الروسي

- وزير الشباب: مستعدون لاستضافة أي فعاليات شبابية ورياضية ترسخ للتعاون بين البلدين

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة مستعدة لاستضافة أي فعاليات شبابية ورياضية تخدم وترسخ للتعاون بين البلدين، متمنيا أن يتكلل هذا المنتدى بالتوفيق والنجاح، ومتطلعا للخروج بتوصيات يكون لها بالغ الأثر في استمرار التعاون بين البلدين لتحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه أعرب "بوريسينكو" عن سعادته بهذا التعاون، وأن تنفيذ المنتدى بالقاهرة ومدينة العلمين الجديدة سيتيح للمشاركين الروس رؤية التطورات الكبيرة فى مصر، مشيرا إلى أن إعلان 2021 عاما للتعاون الإنسانى بين روسيا ومصر يؤكد على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وتعزيزاً للتواصل المباشر بين مختلف طبقات الشعبين خاصة الشباب.

كما رحب أندريه بلاتونوف، رئيس الوفد الروسى بالمشاركين فى المنتدى من شباب مصر وروسيا، مؤكدا على أن هؤلاء الشباب لديهم طاقة ورغبة في تطور العلاقات بين البلدين، لافتاً الى أن الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب بروسيا ووزارة الشباب والرياضة اجتمعا فى مصر للسعى نحو تطوير العلاقات الشبابية بين البلدين، ووجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة على تنظيم هذا البرنامج الحافل الذى جاء رداً على اللقاء الناجح للوفد المصرى فى روسيا.

منتدى الشباب المصري – الروسي

بينما أشار مارات جاتين إلى أن البيت الروسى هو أحد أدوات تنمية العلاقات بين البلدين ولدينا تعاون خارج حدود المحافظة فلدينا أنشطة فى دمنهور وطنطا وغيرها، مضيفاً أن لروسيا ما يقرب من 80 مركزا ثقافياً بالعالم، منهم 2 بالقاهرة والإسكندرية، الأمر الذى يعكس مكانة مصر.

فى حين أشار"شريف جاد" الى حرص الخريجين على المشاركة فى المنتدى من أجل مد جسور التواصل بين الشباب المصرى والروسى، والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ برنامج لتفعيل التعاون الثنائي، كما لفت "فتحى طوغان" الى سعادة الوفد الروسى بوجود مجموعة من الخريجين يتحدثون اللغة الروسية حيث دار الحوار حول العديد من الأمور المتعلقة بالثقافة والحضارة المصرية.

هذا وقد أقيم على هامش الافتتاح جلستان حواريتان أدارهما الإعلامي عمرو عبد الحميد، الاولى بعنوان "العلاقات المصرية – الروسية" شارك فيها مارات جاتين، والإعلامي إبراهيم حجازي، والموسيقار خالد حماد، والثانية تحت عنوان "التبادل الشبابي ودوره فى تفعيل الدبلوماسية الشبابية" شارك فيها الدكتور عبد الحى عبيد وأندريه بلاتونوف.