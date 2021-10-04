أولياء أمور عن «أهلا مدارس»: التنظيم جيد والتخفيضات حقيقية

قبل بدء الدراسة..

يعاني أولياء الأمور كل عام من ارتفاع المستلزمات المدرسية، مع دخول العام الدراسي، جراء رفع التجار والمكتبات لأسعار تلك المستلزمات وكل ما يحتاجه الطلاب، ولكن مؤخرًا بدأ الأمر يختلف بعض الشيء، بسبب تواجد معارض "أهلًا مدارس" الحكومية المخفضة في مدينة أرض المعارض، والتي توفر جميع المستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطلاب وعليها عدة خصومات.

ويطرح معرض أهلا مدارس، المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مصنعة مصريًا وليست مستوردة من الخارج.

كما يخصص المعرض تخفيضات وعروض على الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، بالإضافة إلى الحاسبات الآلية ومستلزماتها، وكل ما يحتاجه الطلاب لبدء العام الدراسي بتخفيضات من 20% إلى 50%.

وأعلنت التضامن أن أماكن معارض "أهلًا مدارس" في القاهرة والجيزة، ستكون في أرض المعارض في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وسيقام معرض أهلا مدارس في الجيزة في شارع فيصل الرئيسي بمنطقة فيصل.

"الدستور" استطلعت في التقرير التالي آراء عدد من أولياء الأمور والمستفيدين من معارض "أهلا مدارس" لمعرفة التخفيض الذي قررته الحكومة ومدى ملائمته لمرتبات أولياء الأمور والفرق بينه وبين الأسعار في الخارج.

منة حازم، إحدى أولياء الأمور، والمستفيدات منذ عام من معرض "أهلا مدارس" بالرغم من أنه يبعد عن منزلها مسافة طويلة، إذ تقطن في المرج ويتواجد المعرض في منطقة أرض المعارض إلا أنها تبتاع منه دومًا.

تقول: "كل سنة لازم أجي هنا أجيب للأولاد كل شيء بيحتاجوه قبل بداية العام الدراسي، المعرض منظم جدًا وفيه أقسام تخص كل حاجة ممكن الطلاب يحتاجوها من ملابس أو أدوات مدرسية أو شنط دراسية".

تضيف: "وكل حاجة مكتوب عليها سعرها عشان مش لسه هسأل بكام، والمعرض مجمع السوق اللي بره كله في مكان واحد، بحيث يسهل على أولياء الأمور عملية الشراء، والخصومات أهم حاجة في المعرض".

وقبل بدء العام الدارسي، حذرت الغرف التجارية من ارتفاع شديد في أسعار الورق المستورد بنسبة 40%، متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية و زيادة تكلفة الشحن، وارتفع سعر ورق الطباعة ليتراوح بين 19-20 ألف جنيه للطن العام الحالي مقابل 14 ألف جنيه للطن العام الماضي.

وبحسب الغرفة فإن السوق المحلى يعتمد على استيراد الورق من الخارج بنسبة 60% لورق فيما يبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنويًا، يتم إنتاج قرابة 200 ألف طن محليًا.

آمال عبدالعظيم، إحدى المستفيدات من معرض "أهلا مدارس" والتي لفت انتباهها في تلك المعارض كما تقول هو التخفيضات الحقيقية، التي تقرها الحكومة وليس التخفيض الوهمي في الخارج والذي تعلن عنه المكتبات.

تقول: "المكتبات كل سنة بتعلن عن خصومات لكنها تعتبر خصومات وهمية، بتعلي السعر وبعدين تخصم، ويبان لأولياء الأمور أنها خفضت لكن ده مش حقيقي، لكن معارض أهلا مدارس التخفيض فيها حقيقي".

تختتم: "فيه حاجات عليها خصومات 30% وحاجات وصل التخفيض فيها لحد 50%، ودي أسعار مش موجودة بره في المكتبات وبنقدر نلم كل احتياجاتنا من المعرض مرة واحدة أول السنة قبل بدء العام الدارسي".