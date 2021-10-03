الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها في القدس خلال أسابيع

بايدن
بايدن

كشفت مصادر فلسطينية أن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أكدوا لهم أن قنصلية واشنطن الموجودة في مدينة القدس، والتي تعمل على التواصل مع الفلسطنييين، سيتم إعادة فتحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المسؤولون الفلسطينييون، في تصريحاتهم لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن أمريكا ستعيد افتتاح قنصليتها في القدس بعد تمرير الميزانية العامة لإسرائيل، بينما تعارض الأخيرة الخطوة الأمريكية، وتعمل على عرقلتها.

وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن قرار الولايات المتحدة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس من شأنها إثارة أزمة سياسية ساخنة يمكن أن تقوض استقرار الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

وكشف مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، أغسطس الماضي، بأنه لن يتخلى عن خطته لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

قنصلية القدس الرئيس الامريكي رئيس الوزراء الاسرائيلي جو بايدن نفتالي بينيت

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