الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على كافة الأنحاء.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الاسكندرية 27 21
وادى النطرون 28 20
طنطا 30 21
شبين الكوم 30 21
دمنهور 29 21
بلطيم 27 21
مطروح 26 22
السلوم 26 21
سيوة 28 20
بورسعيد 27 23
دمياط 27 22
الزقازيق 29 21
المنصورة 28 20
الاسماعيلية 30 20
السويس 30 21
العريش 28 21
رفح 28 21
رأس سدر 30 22
نخل 28 17
نويبع 31 25
طابا 28 22
كاترين 27 14
الطور 30 24
شرم الشيخ 32 25
الغردقة 32 25
مرسى علم 31 25
الفيوم 31 21
بنى سويف 31 21
المنيا 31 21
أسيوط 31 20
سوهاج 32 21
قنا 33 22
الأقصر 34 23
أسوان 35 22
ادفو 35 22
أبوسمبل 34 23
الوادى الجديد 33 20
شلاتين 33 23
أبو رماد 32 22
حلايب 30 23
رأس حدربة 30 23

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القضاء وثورة 30 يونيو

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