الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدا..انطلاق التطعيم بالجرعة الثالثة ضد كورونا في المغرب

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

تنطلق، غدا الاثنين، في المغرب، عملية التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد(كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة المغربية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن عملية التطعيم ستشمل في مرحلتها الأولى، الأشخاص الذين أكملوا تطعيمهم منذ مدة لا تقل عن 6 أشهر، حيث سيتلقى الأشخاص المعنيين رسالة نصية قصيرة في هواتفهم لتذكيرهم بأهليتهم لهذه الجرعة الثالثة.

وقالت إنه نظرا لأهمية تقوية المناعة لدى جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من عدوى كوفيد -19، لذلك تجب المشاركة في هذه العملية.

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