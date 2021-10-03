مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 47 مستوطنًا اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.

وخلال الفترة الماضية، كثف المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للأقصى بحجة الأعياد اليهودية، وغالبا ما تتم الاقتحامات من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في باحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

وكان المفتي العام للقدس قد حذر من الدعوات التي تطلقها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.