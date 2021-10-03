الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طريقة عمل سلطة مكرونة سيزر بالدجاج المشوي

سلطة مكرونة سيزر
سلطة مكرونة سيزر بالدجاج المشوي

يعتبر المطبخ البرازيلي الأشهر في الوقت الحالي، حيث أنه يتميز بالأطعمة الخاصة به والطعم اللذيذ والوصفات المختلفة التي يعشقها الكل في جميع الأعمار.

وتعتبر السلطة من أهم الأطباق الرئيسة التي يجب أن تكون متوفرة علي سفرتك، وبحسب موقع “thespruceeats” نقدم طريقة عمل سلطة مكرونة سيزر بالدجاج المشوي.

مكونات سلطة مكرونة سيزر بالدجاج المشوي

للتتبيلة:

 - 1 فص ثوم كبير، مبشور أو مفروم

 - 1 صفار بيضة

 - 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

 - 1/2 ملعقة صغيرة معجون الأنشوجة

 - 1/2 ملعقة صغيرة خردل 

 - 1/2 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

 - 1/3 كوب زيت زيتون

 - 1/2 كوب جبن بارميجيانو ريجيانو مبشور

 - ملح (حسب الرغبة)

 - فلفل مطحون طازج (حسب الرغبة)

للسلطة:

 - 3 كوب من خبز البريوش، مقطع إلى قطع صغيرة الحجم

 - 8 كوب باستا ستراتشي مطبوخة ومبردة

 - 8 كوب أفخاذ دجاج مشوية منزوعة العظم والجلد ، مقطعة إلى قطع 

 - 2 قلوب رومين مشوية، أنصاف ومفرومة خشنة

 - 1/4 كوب جبن بارميجيانو ريجيانو مبشور

 

خطوات لعمل سلطة مكرونة سيزر بالدجاج المشوي

 - اجمع المكونات و سخن الفرن إلى 300 درجة

 - في وعاء كبير، يُمزج الثوم والبيض وعصير الليمون والخردل والورشيسترشاير، تخفق لدمجها.

 - و قم برش زيت الزيتون ببطء في خليط البيض نضيف البارميجيانو-ريجيانو ونمزجهم  ثم اضف الملح والفلفل للمذاق.

  -  رتب قطع الخبزفي طبقة واحدة على صينية في درجة حرارة 300   لمدة 10 إلى 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً ومقرمشاً.

 - أضق المكرونة والدجاج المشوي والروميني إلى وعاء التتبيل وقلبهم حتى يتغطى، طبق السلطة المبهرة حسب الرغبة ، ثم ضع فوقها خبز المحمص والجبن المتبقي. 

 

المطبخ البرازيلي أشهر المطابخ في الوقت الحالي يتميز الأطعمة الخاصة به بالطعم اللذيذ الوصفات المختلفة يعشقها الكل في جميع الأعمار السلطة من أهم الأطباق سلطة مكرونة سيزر بالدجاج المشوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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