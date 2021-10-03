الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«آه كارميلا» تجربة نوعية لقصور الثقافة بمسرح الطليعة (صور)

آه كارميلا
آه كارميلا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العرض المسرحى "آه كارميلا" لفرقة قصر ثقافة مصطفى كامل، على مسرح الطليعة قاعة زكى طليمات؛ وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ14 دورة "الكاتب المسرحى المصرى" برئاسة الفنان يوسف إسماعيل.

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آه كارميلا

العرض تأليف الكاتب الأسبانى خوسيه سانشيز، "اه كارميلا" التجربة النوعية الوحيدة المشاركة بالمهرجان، دراماتورج وإخراج أشرف علي، تمثيل محمد قريد، ماريا أسامة، ديكور وملابس دنيا عزيز، عرائس ماجد عبد الرازق، موسيقي معتز مجدي، عرائس ماجد عبد الرازق، استعراضات محمد عبد الصبور، وتدور أحداثه حول فترة الحرب الأهلية الاسبانية التى تسبب فى موت الكثير من المواطنين، وكانت ما بين القوميين والجمهورين، والقصة تتمحور حول أثنين من الممثلين الشعبيين وهم "باولينو وكارميلا"، وهما يتجولان فى كل المدن من أجل تقديم عرضهم، وصادف أن يقدموا عرضهم أمام الجنرال فرانكو قائد القوات المعادية لمدينتهم، ولكن "كارميلا" ترفض تقديم العرض وتواجه بكل قوة الجنرال والضباط الذين معه، و"باولينو" ترك "كارميلا" تموت من أجل أن يعيش، ولكن عاش بخياله بأنها مازلت على قيد الحياة وتلتقي به كل يوم على المسرح.

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آه كارميلا

جدير بالذكر أن قصور الثقافة تشارك بخمس عروض مسرحية، من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، وتتشكل لجنة تحكيم العروض من الفنان د. أحمد حلاوة رئيسا، وعضوية كل من الموسيقار علي سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عوني، والكاتب السيد محمد علي، ومهندس الديكور أيمن أنور، والمخرج محمد عمر.

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آه كارميلا
الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة كارميلا مسرح الطليعة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

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