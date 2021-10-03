الكيانات المصرية في أوروبا ترحب باستئناف الرحلات البريطانية إلى مصر

رحب اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، بقرار الحكومة البريطانية بعودة السياحة إلى مصر، خلال استقبال السفير البريطانى جارث بيلى وزير الطيران المدني محمد منار داخل مبنى السفارة، مؤكداً ثقة الحكومة البريطانية فى أمن وسلامة المطارات المصرية.

يذكر أن بلاد عدة قد سبقت بريطانيا في هذا القرار، بعد المجهود العظيم الذي بذلته وزارة الطيران المدني لاكتساب ثقة الحكومات فى أمن وسلامة المطارات المصرية، تزامنا مع حملات الكيانات المصرية فى أوروبا لتنشيط السياحة إلى مصر.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت عن إجرائها تسهيلات كبيرة فى قواعد السفر الدولى، ومنها رفع 8 دول من قائمتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير النقل البريطانى جرانت شابس أن الدول الثمانية هي مصر وتركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وسلطنة عمان وبنجلاديش وكينيا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر الجارى.

كما أعلن أنه سيتم تخفيف متطلبات الاختبار للوافدين الملقحين بالكامل إلى إنجلترا من الدول الثمانية، والذين لن يضطروا بعد الآن إلى إجراء اختبار “كوفيد- 19” قبل السفر، موضحا أنهم سيظلوا فى حاجة إلى اختبار بعد الهبوط.

يذكر أن بريطانيا كانت قد أوقفت رحلات الطيران إلى مصر عقب جائحة كورونا، وتم وضعها على قائمتها الحمراء.

وقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، سيتم أنه سيتم تقليل متطلبات الاختبار للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، حيث لن يحتاجوا بعد الآن إلى إجراء اختبار ما قبل المغادرة عند العودة إلى إنجلترا، ومن المقر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم الإثنين 4 أكتوبر.