«السياحة والآثار» تنفذ المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل

بدأت وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم، في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، والتي أطلقتها بداية هذا العام بهدف إظهار هذه الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال التنظيف والصيانة بدأت منذ صباح اليوم بجميع المحافظات بالجمهورية، وأن هذه الأعمال سوف تتم بصفة دورية بواقع مرتين خلال العام.

وأضاف أن الأعمال سوف تستمر لمدة شهر تقريبا وتشتمل على تنظيف وصيانة تماثيل ٨٠ ميدانا في مختلف محافظات الجمهورية منها تمثال كل من أم كلثوم ورمسيس بالمنصورة، طه حسين بالمنيا، سعد زغلول ببنها، العبور ببني سويف، محمد علي باشا بالمنشية بالأسكندرية، والجندي المجهول بالمنوفية، وغيرهم من التماثيل في جميع محافظات الجمهورية.

وتتضمن أعمال الصيانة الدورية إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة، بإلاضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

يشار إلى أنه كان من أبرز الميادين التي عملت الوزارة على تجميلها هو ميدان التحرير والذي تم تزينه بمسلة وعدد من الكباش وتم افتتاحه مزامنة مع موكب نقل المومياوات الملكية، كما شملت أيضا تماثيل أسود كوبري قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة، وغيرها من الميادين بمحافظات سوهاج واسيوط والاسكندرية والغربية والشرقية وغيرها.

وتهدف هذه الحملة إلى إظهار التماثيل سواء الأثرية أو غير الأثرية التي تزين الميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها، بالتعاون مع المحافظات المعنية، مؤكدا أن جميع أعمال التنظيف والصيانة تتم بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار، لما لديهم من خبرة في هذا المجال.