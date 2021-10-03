الشهود يؤكدون اتهام أمين خزينة جامعة حلوان باختلاس 2 مليون جنيه

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة، حول اتهام موظف يعمل أمين خزينة جامعة حلوان بتهمة اختلاس مبلغ 2 مليون جنيه، والاتفاق مع عامل نظافة على إشعال النيران عمداً في غرفة الخزينة لتضليل العدالة، وإخفاء معالم جريمة الاختلاس وننشر في هذا التقرير أقوال الشهود حول الواقعة.

وشهد كل من رئيس قسم العهد الفرعية بوزارة التعليم العالي، ومراقب عهد بالإدارة العامة للمخازن، وعضو بالإدارة العامة للتفتيش بوزارة التعليم العالي، خلال التحقيقات بأنهم انتدبوا من قبل النيابة العامة لفحص عهدة المتهم الأول والذي يعمل أمين خزينة ومندوب صرف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان خلال الفترة من عام 2011 حتى سبتمبر 2020.

وأضافوا أن الفحص أسفر عن اختلاس المتهم الأول مبلغ مقداره مليون و942 ألف و810 جنيهات والمسلم إليه بسبب وظيفته، بأن قام بتحصيل المبالغ المالية قيمة قسائم التحصيل ولم يقم بتوريدها إلى حساب جهة عمله قاصدا من ذلك

الحصول عليها لنفسه وإضافتها إلى ملكه.

- تفاصيل التحريات

أكد معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة في شهادته أنه حال تواجده بديوان قسم شرطة مصر القديمة أبلغه مشرف أمن بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، بنشوب حريق بغرفة خزينة كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان فانتقل إلى مكان حدوث الواقعة.

وأضاف أنه وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة أبصر المتهم الثاني حال قيامه بارتكاب الواقعة مستخدماً زجاجة تحوي على مادة معجلة للاشتعال فضبطه وأرشده على مكان الأداة المستخدمة في الواقعة فضبطها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول الذي أمده بالأداة المستخدمة في الواقعة فضبطه وبمواجهته أقر بصحة ما أقر به المتهم الثاني.

- أقوال مجري التحريات

كما جاء بأقوال عقيد شرطة وكيل إدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأنه بإجراء تحرياته دلت على قيام المتهم الأول باختلاس مبلغ مقداره مليون و942 ألف و810 جنيهات جنيهات ذلك بأن قام بتحصيل المبالغ المالية قيمة قسائم التحصيل ولم يقم بتوريدها إلى حساب جهة عمله قاصدا من ذلك الحصول عليها لنفسه.

وأوضح أنه ستراً لجريمته قام بالاتفاق مع المتهم الثاني بإضرام النيران بغرفة الخزينة محل عمله مسلما إياه المادة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

- تفاصيل الواقعة

كانت قد أحالت النيابة العامة، موظف يعمل أمين خزينة جامعة حلوان، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة اختلاس مبلغ 2 مليون جنيه، والاتفاق مع عامل نظافة على إشعال النيران عمدا في غرفة الخزينة لتضليل العدالة وإخفاء معالم جريمة الاختلاس.

وجاء في قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، اتهام كلا من "م. ص" 44 سنة، أمين خزينة ومندوب صرف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، و"ا.م"، 47 سنة، عامل خدمات معاونة عامل نظافة، بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، لأنهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا ومن الأمناء على الودائع والصيارفة، أمين خزينة ومندوب صرف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته ، بأن اختلس مبلغ مليون و942 ألف و810 جنيهات، والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته بأن قام بتحصيل المبالغ المالية، قيمة قسائم التحصيل ولم يقم بتوريدها إلى حساب جهة عمله واحتبسها لنفسه بنية تملكها.

دور المتهم الثاني في الواقعة

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا عامل خدمات معاونة - عامل نظافة - بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وضع النار عمدا في غرفة خزينة جهة عمله، وذلك بأن سكب مادة الجازولين "البنزين" المعجلة للاشتعال والتي أمده بها - المتهم الأول - على باب غرفة الخزينة مما أدى إلى اشتعالها مقابل مبلغ مالي.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الأول أيضا اشترك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالمادة المعجلة للاشتعال، وذلك لوضع النار عمدا في غرفة الخزينة محل عمله سترا للجريمة وإخفاء لمعالمها وتضليل العدالة.