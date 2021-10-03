الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بفتح مركزين لتلقي لقاح كورونا في الباجور

محافظ المنوفية يوجه
محافظ المنوفية يوجه بفتح مركزين لتلقي لقاح كورونا

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، أعمال التجهيزات النهائية لمدرسة عزبة كوم الضبع الابتدائية (إحلال جزئي) على مساحة 1560 م2 بقيمة إجمالية 3 ملايين و800 ألف جنيه استعدادا لدخولها الخدمة العام الدراسي الجديد. 

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محافظ المنوفية يوجه بفتح مركزين لتلقي لقاح كورونا 

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الباجور، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام  هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، والمهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، والمحاسب السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور. 

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محافظ المنوفية يوجه بفتح مركزين لتلقي لقاح كورونا 

وأفادت رئيس هيئة الأبنية التعليمية أن الجناح الجديد للمدرسة عبارة عن 5 أدوار تضم  10 فصول دراسية جديدة ليصبح الإجمالي  (16) فصلا  دراسيا، عبارة عن (4) فصول رياض الأطفال و (12) للمرحلة الابتدائية، مضيفةً بأنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال النهائية خلال أسبوع الجاري، وسيتم توريد الأثاث  لتشغيلها  واستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

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محافظ المنوفية يوجه بفتح مركزين لتلقي لقاح كورونا 

هذا وتفقد محافظ المنوفية مشروع "شارع مصر" خلف الساحة الشعبية بالباجور تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية والمقام على مساحة 744م2 وبتكلفة إجمالية مليون و350 ألف جنيه، حيث يضم المشروع عدد من الأكشاك النموذجية ، وجراج للسيارات بمساحة 240 مترا، ومساحات خضراء على مساحة 90 مترا. 

وتابع المحافظ أعمال الدفع النفقى لخطوط المياه بالشارع لربطه بخط بحري السكة الحديد بشبكة مياه القرنين، وأفاد مدير مديرية الطرق بأنه جارى الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع، وأكد رئيس المدينة أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات وفرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف.

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محافظ المنوفية يوجه بفتح مركزين لتلقي لقاح كورونا 

وفى إطار إهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالتوسع في فتح مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا تيسيراً على المواطنين، قام خلال جولته بزيارة مركز تلقى اللقاح بمركز شباب الباجور لمتابعة سير العمل داخل المركز والاطمئنان على حسن استقبال ومعاملة المواطنين، وتوافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من نقل العدوى،  موجهاً رئيس المدينة بفتح مركزين جديدين لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين وتطعيم جميع الفئات المستهدفة للتصدى لجائحة كورونا.

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محافظ المنوفية يوجه بفتح مركزين لتلقي لقاح كورونا 
جديدة التزام المنوفية طلاب العام الدراسي الابتدائية فصل بداية

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