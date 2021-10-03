جامعة سوهاج تشارك بالمهرجان الأول للأسر الطلابية بكفر الشيخ

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذي يعقد في رحاب جامعة كفر الشيخ، وتنظمه بالتعاون مع الإدارة العامة للنشاط الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، في الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر الجاري وبمشاركة 28 جامعة مصرية.

وأوضح عبد الخالق أن فعاليات المهرجان تنظم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، تحت شعار (شباب جامعات الجمهورية الجديدة)، لافتاً الي ان الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيراً بالرياضة واكتشاف المواهب من الطلاب ودعمها وتأهيلها، للمشاركة في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية.

وأكد الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها في كافة الفعاليات الخارجية التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وخاصة في المجال الرياضي، وتساعدهم على غرس قيم المنافسة الشريفة بين طلاب الجامعات المشاركة.

وقال صبري محمود مدير رعاية الشباب المركزية أن الجامعة شاركت بوفد مكون من ١٥ طالب وطالبة من مختلف الكليات، مشيراً إلى أن المهرجان يشمل عدة أنشطة ومسابقات ومنها خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة السرعة وألعاب ترويحية مفتوحة، وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير.