الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تشارك بالمهرجان الأول للأسر الطلابية بكفر الشيخ

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذي يعقد في رحاب جامعة كفر الشيخ، وتنظمه بالتعاون مع الإدارة العامة للنشاط الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، في الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر الجاري وبمشاركة 28 جامعة مصرية.

وأوضح عبد الخالق أن فعاليات المهرجان تنظم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، تحت شعار (شباب جامعات الجمهورية الجديدة)، لافتاً الي ان الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيراً بالرياضة واكتشاف المواهب من الطلاب ودعمها وتأهيلها، للمشاركة في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية.

وأكد الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها في كافة الفعاليات الخارجية التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وخاصة في المجال الرياضي، وتساعدهم على غرس قيم المنافسة الشريفة بين طلاب الجامعات المشاركة.

وقال صبري محمود مدير رعاية الشباب المركزية أن الجامعة شاركت بوفد مكون من ١٥ طالب وطالبة من مختلف الكليات، مشيراً إلى أن المهرجان يشمل عدة أنشطة ومسابقات ومنها خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة السرعة وألعاب ترويحية مفتوحة، وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير.

جديد مهرجان على خلال الاول المركزى مستوى عمل الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

محام: اتهام لاعبين سابقين في الأهلي بالنصب والاحتيال

البنك الدولى: مصر تحقق مرتبة «مرتفعة» فى مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية

مستند استدعاء النيابة لاعبى الأهلى بتهمة «النصب»

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

«التعليم» تعلن الأوراق المطلوبة للفئات المعفاة من المصروفات

قاضي «اقتحام الحدود الشرقية» يأمر بإخراج محمود عزت من القفص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

منتخب الفراعنة يستأنف مرانه استعدادًا لليبيا

منتدى الشباب المصري الروسي بحضور وزير الشباب والرياضة

انعقاد أولى جلسات الدور الثانى مجلس النواب

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

ظروف استثنائية وصعبة.. عزل أحد الأسرى الستة في «ريمونيم»

باحث إسرائيلى: هذه قصة النصب التذكارى للحرب الذى أصبح لـ"أبطال السلام"