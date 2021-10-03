وفد طلابي بجامعة أسيوط للمشاركة في انطلاق المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على وضع الأنشطة الطلابية في مقدمة أولويات الجامعة إيمانا منها بدور النشاط في ثقل شخصية الطلاب وتوسيع مداركهم واكتمال تأهيلهم على النحو الأمثل وتبنى مواهب أبنائها المتميزين وتطويرها وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المحافل والمسابقات الرياضية المحلية و الدولية.

وفد جامعة أسيوط

وشدد على مواصلة دعم إدارة الجامعة ورعايتها لكافة أنواع النشاط الطلابي الذي من شأنه حث الطلاب على التفوق والتميز في شتى المجالات، مشيداَ بجهود الدولة والقيادة السياسية في الاهتمام بمختلف الأنشطة الرياضية باعتبارها محورا هاماَ في بناء شخصية متكاملة لخريجي الجامعات المصرية والعمل على تنمية قدراتهم البدنية والنفسية والعقلية وكمكمل رئيسا لتفوقهم خلال العملية التعليمية.

وفد جامعة أسيوط

جاء ذلك تعقيبا على التقرير المقدم له من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حول ترأسه لوفد طلاب الجامعة المشارك في فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة والتي تستضيفه جامعة كفر الشيخ في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر من الشهر الجاري وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفد جامعة أسيوط

وشهدت مراسم الافتتاح حضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الحالي ومحافظ أسيوط السابق، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومن جامعة أسيوط الدكتور الأمير عبد الستار المدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية والأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب والأستاذ أيمن شعبان مدير إدارة الأسر الطلابية رئيسا بعثة جامعة أسيوط.

وفد جامعة أسيوط

وخلال كلمته في مراسم الافتتاح رحب اللواء جمال نور الدين بمشاركة وفد جامعة أسيوط في المهرجان، مشيداَ بما شهده خلال فترة عمله كمحافظ للإقليم من مكانة علمية مرموقة لجامعة أسيوط و بقياداتها ولما تضمه من أعضاء هيئة تدريس وكوادر بشرية مؤهلة ومتميزة في مختلف التخصصات والتي ساهمت في تميز الجامعة في شتى المجالات وكذلك مختلف الأنشطة الطلابية والرياضية وإحرازها العديد من المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات والمحافل الرياضية.

وفد جامعة أسيوط

ومن جانبه أشاد الدكتور شحاتة غريب بلجان الاستقبال والنظام المشرفة على فعاليات المهرجان الرياضي و التي ساهمت بظهوره بالشكل التنظيمي المتميز و كذلك بالمشاركة الطلابية من مختلف الجامعات المصرية و التي ساهمت في إتاحة الفرصة للطلاب المشاركين المتميزين للتنافس الشريف في النشاط الرياضي وتبادل الرؤى والمقترحات وغرس قيم المنافسة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات بما يساهم في تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الوطن.

وفد جامعة أسيوط

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تشجيع مشاركة طلابها في مختلف المسابقات الرياضية على المستوى المحلى والدولي من خلال توفير كافة سبل الدعم و تشجيع أبنائها المتميزين في مختلف الأنشطة الطلابية والعمل على نشر الوعي الرياضي والروح الرياضية والمنافسة الشريفة داخل المجتمع الجامعي والذي يأتي تنفيذاَ لتوجهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الشباب والاهتمام بالرياضة والعمل على نشر الوعي الرياضي داخل الجامعات المصرية والمساهمة في اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية والعمل على تنميتها و تطويرها.

وفد جامعة أسيوط

وأوضح الدكتور الأمير عبد الستار أن الجامعة شاركت بوفد طلابي يضم 17 طالب و طالبة بواقع 7 طالبات و 10 طلاب بالإضافة إلى مشرفي البعثة كما شهد المهرجان الرياضي للأسر الطلابية الأول مشاركة 28 جامعة مصرية بنحو 700 طالب و طالبة يتنافسون في مسابقات خماسي كرة القدم ، تنس الطاولة ، كرة السرعة ، دراتس ، ألعاب ترويحية مفتوحة.