الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرز تصريحات وفاء عامر مع عمرو أديب.. «عمري ما أطلب الطلاق حتى لو جوزي خاني»

وفاء عامر
وفاء عامر

تصدرت الفنانة وفاء عامر محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب حيث تحدثت خلال استضافتها في العديد من المواضيع الفنية والحياتية والاجتماعية، وترصد "الدستور" أبرز تصريحات وفاء عامر المثيرة في البرنامج. 

تصريحات وفاء عامر عن الفن 

  • "بحب الفن أكثر ما بحب نفسي وممكن أمثل من غير فلوس لو حبيت الدور".
  • "من الممكن أن يكون هناك فنان صف أول وتم تدعيمه بأي شكل من الأشكال سواء بالعلاقات أو غيره لكنه لا يستمر، لأن لا يصح إلا الصحيح، والجمهور لا يُشترى، والعلاقات في الفن مش كل حاجه".
وفاء عامر 

                                                                                          

  • "فيه ناس بتبقى صف أول بس بدون موهبة، لكن بتبقى الكاميرا حباهم والناس عايزه تشوفهم ولازم موهبتهم تتقل شوية، ولكن الجمهور لا يشترى ولا بيضحك عليه، والممثل لازم يحترم كل الأدوار لأن مكتوب في بطاقته ممثل، والعلاقات في الفن مش كل حاجه".
وفاء عامر في برنامج الحكاية

تصريح وفاء عامر عن زملائها الفنانين 

  • تصريحاتها "كل ما اشتغل مع حد بترحم على محمود عبدالعزيز، الفنان محمود عبدالعزيز شخص متواضع جدا وعادل إمام قيمة وقامة وننتظره في عمل جديد ويكون عظيم كالعادة، ومفيش خليفة لعادل إمام لأنه شخصية لن تتكرر، وهو منظومة غير مسبوقة في بني آدم وقدر يحقق المعادلة الصعبة في الكوميديا والتراجيديا".
  • "الفنانة ياسمين عبدالعزيز تحاول تجسيد أدوار دراما بعيدا عن الكوميدي، ودا صح في المسلسل وخطوات صادقة وصحيحة لأن الممثل يجب أن يطور من نفسه".
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تصريح وفاء عامر عن الزواج والطلاق 

  • "عمرى ما هطلب الطلاق من جوزى حتى لو خانني، ولو خاننى هبقى أنا السبب ليه الست تاخد موبايل جوزها وتفتش فيه؟ دا الدين قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم".
  • "أنا جوزى لو ماكلش من إيدي ما ياكلش خالص.. ممنوع الشغالين في البيت يعملوا اكل".
  • "المرأة المطلقة في مصر واخدة حقها في مصر حاليا لم تعد مظلومة خاصة في ظل وجود المجلس القومي للمرأة".

وفاء عامر أهلاوية  

  • "أنا أهلاوية وجوزي زملكاوي وبحب قفشه جدا فى الأهلى، زعلت من استبعاده هو ومحمد شريف من المنتخب".
  • "نعيش عصر نهضة جديد في مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي يوازي عصر النهضة التي شهدته مصر خلال حكم محمد علي باشا".
الفنانة وفاء عامر
وفاء عامر عمرو أديب برنامج الحكاية تصريحات وفاء عامر مع عمرو اديب وفاء عامر مش هطلب الطلاق من جوزي تصريح وفاء عامر عن الزواج والطلاق

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